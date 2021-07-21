 

Чехия пожаловалась на блокировку Роскомнадзором сайта «Радио Прага»

21.07.2021, 4:50, Новости дня
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Москва должна объяснить, почему заблокировали сайт Radia Prague International «Радио Прага» – русскоязычной службы Чешского Радио, сообщил глава МИД Чехии Якуб Кулганек.

Кулганек заявил, что «удивлен» решением о блокировке и «не понимает», чем такое решение вызвано. МИД Чехии намерен «требовать объяснений по поводу этого абсурдного цензурного вмешательства». Местные СМИ сообщают, что Роскомнадзор заблокировал сайт 17 июля, передает ТАСС.

Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия бездоказательно обвинила спецслужбы РФ в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году.



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