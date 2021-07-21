В Самарской области появится бизнес-центр частной космонавтики

В Самарской области решили создать бизнес-центр частной космонавтики и центр экспериментов в космосе, сообщила советница главы региона, гендиректор управляющей компании научно-образовательного центра (НОЦ) «Инженерии будущего» Ольга Михеева на выставке МАКС-2021 в подмосковном Жуковском.

Правительство региона вместе с Роскосмосом сформировало дорожную карту по созданию бизнес-центра частной космонавтики и центра экспериментов в космосе, сейчас уже продуманы детали реализации проектов, сообщила Михеева, сообщается на сайте правительства Самарской области.

В ходе круглого стола НОЦ в Жуковском участники отметили, что Самарская область может стать центром развития частной космонавтики. Этому будет способствовать бизнес-центр частной космонавтики, его планируется создать на базе НОЦ «Инженерия будущего». Свой интерес выразили интерес к этой теме, которая могла бы служить коммерческим задачам.

«В первую очередь, это создание условий для инновационных компаний, которые разрабатывают космическую тематику для научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ. Идея НОЦ состоит в том, чтобы создать набор оборудования, возможностей, экспертов, людей, которые могли бы стать не только драйверами развития, но и сопровождать предлагаемые проекты», – сказал глава региона Дмитрий Азаров.

Он добавил, что венчурные инвесторы также видят перспективу в проекте, Роскосмос и другие компании в этой сфере.

«Мы хотели бы эти компетенции «приземлить» на самарской земле. Для нас аэрокосмическая тематика является отраслевой специализацией региона. У нас есть определенные преимущества, но их надо закрепить. Очень надеюсь, что сегодняшняя дискуссия позволит нам вместе определить набор компетенций и меры поддержки, необходимые со стороны органов государственной, региональной власти для того, чтобы идея создания бизнес-центра частной космонавтики была реализована в самарском регионе», – отметил губернатор.

Глава управляющего совета «Инженерия будущего», ректор Самарского университета Владимир Богатырев отметил, что на МАКС-2021 представлены проекты НОЦ. Для самого центра авиасалон – возможность встретиться с индустриальными партнерами и «обсудить перспективность идей, их реализацию».

Гендиректор московской компании «Стратонавтика» Денис Ефремов рассказал о совместной программе с НОЦ по сборке мини спутников. «Мы не просто собираем такие аппараты, но и запускаем их в стратосферу. Первый такой пилотный проект мы запустили совместно с кванториумом Жигулевской долины в Самарской области. Дети с огромным интересом включились в эту работу и на самом деле сделали больше, чем мы рассчитывали изначально. Собрать аппарат не сложно, главное – запрограммировать его. И дети справились с этой задачей на 80%», – отметил он.

Он добавил, что дети смогли самостоятельно просчитать траекторию полетов и обработаь полученные данные. Ефремов поблагодарил руководство и все научное сообщество региона за созданные возможности для работы с одаренными детьми. «Я надеюсь, что мы сможем продолжать нашу работу и сотрудничество с университетами, в том числе Самарским государственным», – заключил директор компании.