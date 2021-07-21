Тихановская встретилась с советником Байдена

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21.07.2021, 2:10, Новости дня
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В Вашингтоне состоялась встреча лидера оппозиции Белоруссии Светланы Тихановской и советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, сообщил Белый дом.

Салливан «выразил поддержку» Белоруссии со стороны американцев, а также сообщил об «уважении к смелости и решимости оппозиции в борьбе за демократию и права человека». США обещали продолжить «привлекать режим Лукашенко к ответственности», в том числе «посредством введения санкций», передает ТАСС.

Вашингтон требует, чтобы «режим Лукашенко позволил провести заслуживающее доверия международное расследование» инцидента с самолетом Ryanair. Также власти Белоруссии должны «немедленно освободить всех политических заключенных» и «вступить во всеобъемлющий и искренний политический диалог с лидерами демократической оппозиции и группами гражданского общества», сообщил Салливан. По его словам, в Белоруссии необходимо провести «свободные и честные президентские выборы под наблюдением ОБСЕ».

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США не будут анонсировать свои действия, касающиеся возможности введения новых санкций в отношении Минска. Он подчеркнул, что «уровень взаимодействия, который мы видели вчера с Тихановской, был беспрецедентным уровнем взаимодействия с белорусским лидером в этом столетии».

Накануне Тихановская встретилась с замгоссекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд. Госдеп сообщил, что на встречу «заглянул» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен.



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