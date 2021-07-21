Замглавы администрации Путина заявил, что вопрос вступления в ЕС и НАТО – “суверенное право” Украины

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21.07.2021, 1:02, Новости дня
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Журналисты спросили у Козака, что может сделать Москва, чтобы предотвратить вступление Украины в НАТО.  

“В какие альянсы вступать – это исключительное суверенное право Украины. Независимо от того, выгодно это или невыгодно России. Все, что мы можем сделать в этих условиях, – это разъяснить последствия для политических и экономических отношений с нашей страной”, – ответил Козак.

В то же время, по оценкам Кремля, Украина вряд ли присоединится к Евросоюзу и Североатлантическому альянсу “в обозримом будущем”.

“Мяч на стороне ЕС и НАТО”, – резюмировал замглавы администрации Владимира Путина.

Контекст:

Курс на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции Украины.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден заявил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что “это еще предстоит увидеть” и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

6 октября 2020 года по итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

В марте 2021 года президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина сформирует коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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