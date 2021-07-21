Из-за наводнения в Китае погибли 12 человек и прорвало плотину

Как минимум 12 человек погибли из-за наводнения в городе Чжэнчжоу в китайской провинции Хэнань, сообщают СМИ.

Центральное телевидение Китая сообщило, что власти провинции ввели первый уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, МЧС КНР повысило национальный уровень угрозы с третьего до второго. Сообщается, что «уровень воды в водохранилище Гоцзяцзю в районе Эрци города Чжэнчжоу стремительно поднимался», в результате «произошел прорыв плотины». На «реках Цзялухэ, Ихэ и других возникает опасная ситуация», передает ТАСС.

Наводнение вызвано проливными дождями, в провинции эвакуированы 100 тысяч жителей. Аэропорт Чжэнчжоу отменил прием рейсов до среды. В Чжэнчжоу затопило метро, передает РИА «Новости» со ссылкой на CGTN.

Руководство метро экстренно остановило движение и обесточило ветку. Один из поездов с пассажирами остановился на затопленном участке. Сотрудники метрополитена организовали эвакуацию пассажиров и вывели из тоннеля около 500 человек. «Из них 12 людям помочь не удалось, они погибли. Пять человек получили ранения и были госпитализированы», – отмечается в сообщении властей.

Напомним, на севере Китая из-за ливней и наводнения разрушились две дамбы, из автономного района Внутренняя Монголия эвакуировали десятки тысяч людей.