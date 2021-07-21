В Ивано-Франковске прооперировали ребенка, проглотившего семь магнитов

Отмечается, что ребенок проглотил опасные элементы игрушки еще за 17 дней до того, однако на самочувствие не жаловался. Поскольку предметы не продвигались в кишечнике, врачам пришлось извлечь их с помощью операции.

Во время операции хирурги обнаружили сращение стенки тонкой кишки, где находились четыре магнита, со стенкой слепой кишки, где были три магнита. Медики провели резекцию тонкой и слепой кишки, удалили магниты и ушили стенки тонкой и слепой кишки.

Фото: odkl.if.ua

“Обычно дети в подобных случаях оперируются после образования перфорации кишки и развития перитонита. Но данный случай, к счастью ребенка, обошелся без такого опасного осложнения”, – отметили в больнице.

В январе газета “Сегодня” сообщала о 12-летнем мальчике, который проглотил 25 магнитов. Ему также пришлось делать операцию.

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