 

Компания TechTics представила уникального робота-уборщика пляжей

21.07.2021, 0:06, Новости дня
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Компания TechTics из Нидерландов представила робота BeachBot, который обучен собирать окурки сигарет на пляжах.

По словам создателей новой машины, робот может работать автономно, поднимая каждый выброшенный окурок. Иначе говоря, ему вовсе не нужно просеивать песок, чтобы найти посторонний предмет. А управляет его работой нейросеть, которая обучена распознавать окурки, отличая их от других предметов.

Эксперты напоминают, что в мире курильщики ежегодно выбрасывают под ноги не менее 4,% трлн окурков. Попадая в воду, этот мусор выделяет около трех десятков ядовитых веществ. Это очень большая проблема, уточняют специалисты. Кстати, та же компания создает робота для сбора пластиковых бутылок и стаканчиков.



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