 

Видео: «Гаец» с золотым унитазом

20.07.2021, 23:28, Новости дня
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В Ставропольском крае задержали главу местного ГИБДД Алексея Сафонова и более 35 человек из числа его подчиненных по подозрению в создании ОПГ и взяточничестве. Самое интересное в этой истории – дом Сафонова, на который хозяин не жалел никаких денег: колонны, мрамор, лепнина, хрусталь, золотые унитазы и золотые смесители. Комментировать это должны не только криминалисты, но и психиатры.

Теги: 

ГИБДД
,
коррупция
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Ставрополье
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Дмитрий Бавырин



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