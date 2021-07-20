Видео: «Гаец» с золотым унитазом

В Ставропольском крае задержали главу местного ГИБДД Алексея Сафонова и более 35 человек из числа его подчиненных по подозрению в создании ОПГ и взяточничестве. Самое интересное в этой истории – дом Сафонова, на который хозяин не жалел никаких денег: колонны, мрамор, лепнина, хрусталь, золотые унитазы и золотые смесители. Комментировать это должны не только криминалисты, но и психиатры.

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Дмитрий Бавырин