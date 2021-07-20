 

«Русскому королю спама» вынесли приговор в США

20.07.2021, 23:28, Новости дня
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Федеральный суд в американском Хартфорде приговорил гражданина РФ Петра Левашова к уже отбытому сроку по делу о киберпреступлениях.

В течение трех лет Левашов должен находиться под надзором уполномоченного офицера. При этом ему разрешено покинуть США. Если он так поступит, а потом захочет вернуться в течение этого срока, то должен будет показаться ответственному офицеру. Судья выразил надежду, что житель России «сможет вернуться к своей жене и ребенку, и к нормальной жизни», передает РИА «Новости».

Судья не исключил возможности депортации, однако не уточнил, когда это произойдет. Россиянин выразил признательность судье и отметил, что ему нечего добавить. Адвокат Вадим Глозман назвал нереалистичным то, что Левашов сможет выплатить 3,5 млн долларов в качестве возмещения ущерба. Судья отметил, что данный вопрос, вероятно, будет решен позже, передает ТАСС.

Напомним, СМИ называют Левашова «русским королем спама». В 2018 году Мадрид выдал российского программиста США, где его подозревали в создании компьютерной сети типа ботнет Kelihos, а также в причастности к кибершпионажу во время избирательной кампании в США.

В 2019 году житель России признал себя виновным в нанесении ущерба защищенному компьютеру, сговоре, компьютерном мошенничестве и краже персональных данных при отягчающих обстоятельствах.



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