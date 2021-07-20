Дещица рассказал, сколько украинцев работает в Польше

“Мы имеем рост количества трудовых мигрантов. Если говорить в сравнении с 2014 годом, то это приблизительно в два-три раза. Сейчас речь идет приблизительно о 1,5 млн украинцев, которые работают в Польше”, – сказал Дещица.

По его словам, около 600 тыс. украинцев официально платят налоги в Фонд социального страхования, остальные – работают на трудовых договорах и налоги не платят.

Дещица отметил, что в 2014 году в Польше было 680 фирм, где собственниками были украинцы, в 2021 году украинцы являются собственниками или совладельцами уже 16 тыс. предприятий.

В то же время, по данным дипломата, в Польше в высших учебных заведениях обучается около 50 тыс. украинских студентов.

Контекст:

В декабре 2018 года тогдашний министр социальной политики Украины Андрей Рева говорил, что в Польше работают 2 млн украинцев, из них 1 млн – легально.

В посольстве Украины в Польше в июле 2019 года сообщали, что количество украинских мигрантов в Польше выросло примерно в пять раз, гражданам Украины выдали 196 тыс. разрешений на жительство в стране.

По словам Дещицы, украинцев в Польше привлекают высшая заработная плата, больше возможностей себя реализовать, более стабильная экономическая ситуация и близкость к самой Украине.

Президент Владимир Зеленский говорил в феврале прошлого года, что если украинцы будут иметь 70% от польской заработной платы, то они вернутся домой в Украину.

“Я очень хочу, чтобы у нас заработная плата была, как в Польше. Я хочу верить, что мы за эти четыре года с хвостиком можем осуществить эту мечту”, – отмечал глава государства.

Кабинет Министров Украины планирует обеспечить рост зарплат граждан до уровня Польши или Словакии в течение 10 лет, говорил в конце января этого года премьер-министр Денис Шмыгаль.

По данным Евростата, минимальная зарплата в Польше в феврале составляла €614 (около 19,7 тыс. грн по курсу Нацбанка).

С 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине повысилась до 6 тыс. грн. На 1 декабря запланировано ее очередное повышение – до 6500 грн.

Согласно информации Государственной службы статистики, в мае средняя зарплата в Украине составляла 13 499 грн.

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