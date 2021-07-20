 

Олимпиада в Токио. Зафиксирован 71 случай COVID-19 среди спортсменов и персонала

20.07.2021, 22:20, Новости дня
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В частности, положительный результат теста на COVID-19 получили американская гимнастка Кара Икер и чешский игрок в пляжный волейбол Ондржей Перушич. Оба они отправились на 14-дневный карантин.

Отмечается, что в число инфицированных входят не только жители олимпийской деревни – так, Икер была на сборах в префектуре Тиба, подрядчики Игр и один из волонтеров заболели, будучи в других местах Японии. 

Глава оргкомитета Олимпийских игр Тоширо Муто не исключил отмены соревнований в последний момент, следует из сообщения Reuters. Отвечая на пресс-конференции, может ли Олимпиада быть отменена из-за коронавируса, Муто отметил, что комитет не может предсказать динамику заражений. 

По его словам, если будет всплеск инфицирования, оргкомитет заново проведет переговоры и решит, что делать в этой ситуации.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год.

Они пройдут без зрителей с 23 июля по 8 августа. Спортсмены уже начали прибывать в олимпийскую долину в Токийском заливе.

Всего в Играх примут участие около 11 тыс. спортсменов. Часть спортсменов решила не участвовать в соревнованиях из эпидемиологических соображений.

О первом инфицированном COVID-19 жителе олимпийской деревни – не спортсмене – стало известно 16 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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