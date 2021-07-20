 

Из НБУ уволился еще один директор департамента, он отвечал за проверки банков

20.07.2021, 22:20, Новости дня
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Отмечается, что увольнение произошло по соглашению сторон.

Исполнение обязанностей директора департамента возложено на Андрея Казака, бывшего заместителем Новикова. 

“Сейчас департамент выездных проверок реорганизован в департамент инспектирования. Такое изменение в структуре НБУ направлено на повышение эффективности выполнения функций по планированию, организации и осуществлению эффективного надзора в форме инспекционных проверок банков и небанковских финансовых учреждений, а также совершенствования структуры Национального банка”, – говорится в сообщении регулятора.

Новиков с 1996 до 2001 год и с 2014 по 2018 год работал в подразделениях пруденциального надзора НБУ. В феврале 2018 года Новиков по результатам открытого конкурса, в котором участвовало 69 претендентов, возглавил департамент выездных проверок.

О том, что Новиков в ближайшее время может написать заявление об уходе вслед за своими коллегами, в начале июля писала LIGA.net. 

Контекст:

В конце июня стало известно об увольнении замглавы НБУ Дмитрия Сологуба. Он перешел на работу в офис Международного валютного фонда в Вашингтоне. 

Вскоре после этого об увольнении объявил еще ряд сотрудников Нацбанка – глава департамента лицензирования НБУ Александр Бевз и его команда, директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук, директор департамента сопровождения кредитов Олег Новаковский. Они в частности, говорили о централизации принятия решений в одних руках и восстановлении “совковых” практик при нынешнем правлении НБУ.

В Нацбанке заявили, что увольнение группы сотрудников – их личный выбор, и опровергли обвинения в централизации управленческих процессов. 

Предшественник нынешнего главы НБУ Кирилла Шевченко Яков Смолий был уволен 3 июля 2020 года. Он подал в отставку из-за “систематического политического давления на НБУ” со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, Смолий заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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