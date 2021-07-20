Из НБУ уволился еще один директор департамента, он отвечал за проверки банков

Отмечается, что увольнение произошло по соглашению сторон.

Исполнение обязанностей директора департамента возложено на Андрея Казака, бывшего заместителем Новикова.

“Сейчас департамент выездных проверок реорганизован в департамент инспектирования. Такое изменение в структуре НБУ направлено на повышение эффективности выполнения функций по планированию, организации и осуществлению эффективного надзора в форме инспекционных проверок банков и небанковских финансовых учреждений, а также совершенствования структуры Национального банка”, – говорится в сообщении регулятора.

Новиков с 1996 до 2001 год и с 2014 по 2018 год работал в подразделениях пруденциального надзора НБУ. В феврале 2018 года Новиков по результатам открытого конкурса, в котором участвовало 69 претендентов, возглавил департамент выездных проверок.

О том, что Новиков в ближайшее время может написать заявление об уходе вслед за своими коллегами, в начале июля писала LIGA.net.

Контекст:

В конце июня стало известно об увольнении замглавы НБУ Дмитрия Сологуба. Он перешел на работу в офис Международного валютного фонда в Вашингтоне.

Вскоре после этого об увольнении объявил еще ряд сотрудников Нацбанка – глава департамента лицензирования НБУ Александр Бевз и его команда, директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук, директор департамента сопровождения кредитов Олег Новаковский. Они в частности, говорили о централизации принятия решений в одних руках и восстановлении “совковых” практик при нынешнем правлении НБУ.

В Нацбанке заявили, что увольнение группы сотрудников – их личный выбор, и опровергли обвинения в централизации управленческих процессов.

Предшественник нынешнего главы НБУ Кирилла Шевченко Яков Смолий был уволен 3 июля 2020 года. Он подал в отставку из-за “систематического политического давления на НБУ” со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, Смолий заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

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