 

“Нужно закрывать окна и не выходить на улицу”. Главный санврач Ровенской области дал совет после аварии на “Рівнеазот”

20.07.2021, 22:20, Новости дня
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“Сейчас все показатели загрязнения атмосферного воздуха – в пределах нормы. Делались исследования в микрорайоне “Юбилейный” в нескольких точках. Показатели в 5-10 раз меньше концентрации предельно допустимых. Можно быть спокойными. Также провели исследование в жилой застройке села Городок. Там показатели меньше в 5-7 раз”, – сказал санврач.

По его словам, ситуацию будут отслеживать ночью и утром.

Сафонов сказал, что в случае выброса в атмосферу вредных веществ прежде всего страдают люди с заболеваниями органов дыхания и старшего возраста.

“Конечно, нужно закрывать окна и не выходить на улицу, пока ситуация не нормализуется. Но пока она в пределах нормативных уровней”, – уточнил Сафонов.

Глава правления “Рівнеазот” Михаил Заблуда сообщил, что персонал предприятия сработал оперативно, взрыв на труопроводе был локализован в 17.10. 

Руководитель Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области Сергей Крук сообщил, что проведена аэроразведка предприятия. Ситуация на предприятии стабильная, подразделения ГСЧС будут дежурить на заводе до полного устранения недостатков.

“Причин для введения чрезвычайного положения нет. Все показатели – в пределах нормы, это подтверждают соответствующие службы. Ветер был в северо-восточном направлении, на Ровно облако не пошло. Мы разбираемся с причинами возникновения ситуации. Уверяю – избегать ответственности и скрывать какие-то факты никто не будет”, – заявил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль.

Чиновники подчеркнули, что угрозы окружающей среде нет, жертв и пострадавших в результате авварии тоже нет.

Контекст:

20 июля на заводе “Рівнеазот”, расположенном в поселке Городок в 10 км от Ровно, произошла разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты. Очевидцы аварии сообщили, что над предприятием образовалось рыжее облако.

Предприятие “Рівнеазот” основано в 1965 году.  В 2011 году оно вошло в холдинг Ostchem, объединяющий активы азотной химии Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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