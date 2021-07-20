Bloomberg узнало, какие гарантии для Украины включает соглашение ФРГ и США по “Северному потоку – 2”

Отмечается, что если Москва попытается применить газ как оружие или совершит агрессию против Украины, то Берлин применит меры сам, а также будет настаивать на применении мер на уровне Евросоюза. В частности, введет санкции по ограничению экспорта энергоносителей из РФ. Высокопоставленный американский чиновник рассказал Bloomberg, что меры могут включать ограничение поставок российского газа в Германию.

В то же время в тексте соглашения намеренно сделали двусмысленные формулировки, чтобы в Москве не могли подготовиться к ответным мерам, добавил собеседник.

Ожидается, что соглашение между ФРГ и США будет заключено в ближайшие дни, до визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Как сообщали в Госдепартаменте США, на этой неделе Киев и Варшаву посетит советник Госдепа Дерек Чолле, целью его визита станет обсуждение отношений между странами, а также вопрос российского газопровода “Северный поток – 2”.

Контекст:

Газопровод “Северный поток – 2” строят по дну Балтийского моря, он должен связать Россию с Германией. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой.

Исполнительный директор компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг 11 июля заявлял, что строительство завершат в августе. По его словам, “Северный поток – 2” достроен на 98%.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений” введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

18 мая издание Axios написало, что США не будут вводить санкции в отношении оператора строительства газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Глава МИД Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил. 21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан 20 июня заявил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве “Северного потока – 2”. В РФ это назвали “бегом с препятствиями по карусели”.

Зеленский сказал, что считает “Северный поток – 2” оружием России и в качестве компенсаций за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий. На брифинге по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 12 июля Зеленский заявил, что вопрос “Северного потока – 2” должен обсуждаться на саммите лидеров “Нормандской четверки”. Меркель отметила, что Берлин серьезно относится к опасениям Украины из-за газопровода.

В Офисе президента считают, что шансы остановить “Северный поток – 2” все еще есть, а спекуляции на тему, что он уже почти готов, преувеличены.

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