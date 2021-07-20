Китай назвал клеветой обвинения в кибератаке на серверы Microsoft Exchange

Пресс-секретарь посольства КНР назвал обвинения клеветой. Он призвал британскую сторону “прекратить повторять необоснованные и безответственные обвинения в адрес Китая”.

Власти КНР заявили, что Китай является главной жертвой хакеров. По информации агентства, в феврале 2021 года 830 тыс. компьютеров с IP-адресами в Китае подверглись кибератакам, 70 % которых были совершены из-за границы.

США обвинили Китай в совершении кибератак через сервис Microsoft Exchange Server. Об этом 19 июля заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Европейский совет присоединился к обвинениям Госдепартамента США.

Великобритания, Новая Зеландия, Австралия также поддержали обвинение китайских хакеров, спонсируемых государством, сообщило ВВС News

Контекст:

Microsoft в марте сообщала об атаке на почтовый сервер Exchange Server. По ее данным, к взлому причастны хакеры из группировки Hafnium, связанные с правительством Китая. В КНР отвергли эти обвинения. Представитель министерства иностранных дел Китая сказал, что страна “твердо противостоит и борется с кибератаками”, а подобные обвинения являются “очень чувствительным политическим вопросом”.

Госдепартамент США пообещал платить до $10 млн за информацию, которая поможет установить личность или местонахождение хакеров, действующих по указанию иностранного правительства.

Агентство Bloomberg со ссылкой на бывшего высокопоставленного американского чиновника писало, что хакеры, поддерживаемые правительством Китая, взломали более 60 тыс. организаций по всему миру.

—