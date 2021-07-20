 

Специалисты из Microsoft ликвидировали 17 фейковых доменов

20.07.2021, 21:24, Новости дня
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О новых успехах в борьбе с киберпреступностью рассказали представители компании DCU, являющейся подразделением Microsoft. По словам специалистов, им удалось обнаружить и заблокировать 17 фейковых доменов.

Все они использовались хакерами для того, чтобы атаковать электронные устройства обычных пользователей и онлайн-ресурсы различных коммерческих компаний, отмечают эксперты.

Специалисты из DCU рассказали, что открытые злоумышленниками сайты умело маскировались под настоящие ресурсы, вводя в заблуждение посетителей. Мошенники представлялись сотрудниками коммерческих компаний. О последствиях такого обмана мы можем только догадываться. Пострадавшие лишались денежных средств, а их персональная информация оказывалась в руках киберпреступников.



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