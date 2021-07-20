 

Алиев поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID

20.07.2021, 20:46, Новости дня
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным поблагодарил Россию за помощь в борьбе с пандемией коронавируса и поставки вакцины «Спутник V».

«Поблагодарить хотел бы за помощь в борьбе с коронавирусом. Мы уже получили из РФ более 200 тысяч доз вакцины «Спутник V», и еще ожидаются поставки. Я знаю, что претендентов очень много, потому что эта вакцина доказала свою эффективность», – приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что понимает, как «трудно успеть обеспечить вакциной всех». «Но как друзья и как партнеры – еще раз хочу выразить благодарность за то, что мы в первых рядах среди получателей вакцины», – сказал Алиев.

Ранее Путин на встрече с Алиевым заявил о работе над производством российских вакцин в Азербайджане.



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