Алиев поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным поблагодарил Россию за помощь в борьбе с пандемией коронавируса и поставки вакцины «Спутник V».

«Поблагодарить хотел бы за помощь в борьбе с коронавирусом. Мы уже получили из РФ более 200 тысяч доз вакцины «Спутник V», и еще ожидаются поставки. Я знаю, что претендентов очень много, потому что эта вакцина доказала свою эффективность», – приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что понимает, как «трудно успеть обеспечить вакциной всех». «Но как друзья и как партнеры – еще раз хочу выразить благодарность за то, что мы в первых рядах среди получателей вакцины», – сказал Алиев.

Ранее Путин на встрече с Алиевым заявил о работе над производством российских вакцин в Азербайджане.