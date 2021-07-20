Корниенко считает, что смысл существования “Слуги народа” сохранится вне зависимости от того, пойдет Зеленский на второй срок или нет

“Смысл в этом будет, и если президент пойдет на второй срок, и если не пойдет. Мы же рассчитывали делать определенные изменения и понимаем, что эти изменения не будут прямо быстро делаться”, – сказал нардеп.

По его словам, он хотел бы, чтобы Зеленский пошел на второй срок.

“Те реформы, которые мы начали, – многие из них требуют завершения во времени, и это не будет быстро, пять лет – это небольшой срок для изменений. Но не устаю повторять, что это должно быть личное решение Владимира Зеленского”, – подчеркнул Корниенко.

Он также выразил надежду на то, что в случае отказа президента от борьбы за второй срок “Слуга народа” все равно примет участие в следующих парламентских выборах.

Контекст:

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, нардепа от “Европейской солидарности”, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. “Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени”, – сказал он в сентябре 2019 года. Однако на пресс-конференции в мае 2020 года президент не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех своих предвыборных обещаний.

В ноябре 2020 года заместитель руководителя Офиса президента (ОПУ) Кирилл Тимошенко также допустил, что Зеленский, возможно, решит баллотироваться еще раз. По словам главы ОПУ Андрея Ермака, с вопросом о втором сроке Зеленский определится ближе к окончанию его первой каденции.

На парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей. Партия сформировала монобольшинство в Верховной Раде.

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.

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