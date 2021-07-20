Берлин поможет Киеву продлить соглашение с РФ о транзите российского газа через Украину – Bloomberg

Отмечается, что переговоры о продлении срока действующего контракта относительно транзита российского газа должны начатся не позже 1 сентября.

Согласно проекту соглашения, Берлин и Вашингтон будут стремиться привлечь около $1 млрд инвестиции в Зеленый фонд, чтобы помочь Украине перейти на более чистые источники энергии. Первые $175 млн в Фонд вложит Германия.

Кроме того, ФРГ назначит спецпосланника для развития двусторонних проектов с Украиной в сфере энергетики, ему выделят финансирование в $70 млн.

Контекст:

30 декабря 2019 года “Нафтогаз” и “Газпром” подписали контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору “качай или плати” составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – это самый низкий показатель за семь лет, сообщали 2 января 2021 года в ООО “Оператор ГТС Украины”.

Глава ОГТСУ Сергей Макогон сообщил в апреле, что “Газпром” постепенно сокращает транзит газа через Украину – после запуска газопровода “Турецкий поток” транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел на новые газопроводы.

“Газпром” в 2021 году уже трижды отказывался бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину. Так было с аукционами на май, июнь и июль. Кроме того, 5 июля “Газпром” не стал бронировать мощности с 1 октября 2021-го по 1 октября 2022 года через Польшу и Украину на годовых аукционах на платформах GSA Platform и Regional Booking Platform.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель высказывал опасения, что Украина может быть “отключена от транзита газа, а также в целом от газа”. Меркель сказала, что Украина для Германии остается страной для транзита газа “даже в случае, если “Северный поток – 2″ будет достроен”.

По итогам встречи с главой Белого дома Джо Байденом, Меркель пообещала “активные действия” в случае, если Россия прекратит транзит газа через Украину.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина подаст иск в Стокгольмский арбитраж, если Россия остановит транзит газа через украинскую ГТС.

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