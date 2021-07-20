 

Эксперт: Включение самбо в олимпийские виды не даст преимуществ РФ в медальном зачете на ОИ

20.07.2021, 19:52, Новости дня
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Признание самбо олимпийским видом спорта не даст никаких преимуществ РФ в медальном зачете Олимпиады, но зато это разовьет данный вид спорта и создаст здоровую спортивную конкуренцию, сказал газете ВЗГЛЯД президент Всероссийской Федерации Самбо Сергей Елисеев.

Международный олимпийский комитет (МОК) официально признал самбо. Кроме того, в список признанных вошли еще пять международных федераций: по лакроссу, кикбоксингу, тайскому боксу, айсштоку и чирлидингу.

«Сложно сказать, почему МОК так долго не включал самбо в число олимпийских видов спорта. Одна из причин, как мне кажется, заключается в том, что все-таки самбо зародилось в Советском Союзе, мы основоположники этого вида спорта, ассоциация идет с Россией. А все, что на сегодняшний день ассоциируется с нашей страной, очень тяжело проходит во всем», – говорит Елисеев.

Тем не менее, данный вид спорта все-таки решили признать в первую очередь потому из-за его популярности в мире, продолжает собеседник. Самбо сейчас распространено в более чем ста странах мира на всех континентах. Кроме того, данный спорт представлен во всех дисциплинах, например, существует спортивное, пляжное, боевое, мужское и женское самбо. Им занимаются и взрослые, и дети, и подростки, и ветераны. Поэтому МОК увидел, что самбо распространено не только в России, но также востребовано и во всем мире, говорит эксперт.

«Сегодня лидером самбо все еще остается Россия. Тем не менее, ведется активная борьба за первенство. Главными российским конкурентами выступают все страны постсоветского пространства, потому что они вместе с нами создавали этот вид спорта, у них тоже есть большие традиции, культура развития. Ну и, конечно, наши конкуренты – это те страны, которые сегодня активно развивают этот спорт, имеют медали чемпионатов, в том числе золотые. Я бы ответил Францию, Италию, Испанию, Румынию, Болгарию, Венесуэлу, Камерун, Японию, Китай», – рассказывает президент Федерации.

Преимуществ РФ в медальном зачете на Олимпиаде признание самбо никаких не даст, но зато создаст международную конкуренцию для российских самбистов, продолжает эксперт. Им сейчас станет еще сложнее конкурировать с соперниками, потому что внимание к самбо в каждой стране усилится, будет выделяться больше средств на развитие данного вида спорта. «Это только усилит конкуренцию. Но тем и здорово, когда есть хорошая, здоровая, спортивная конкуренция», – заключил Елисеев.

В феврале прошлого года президент Владимир Путин поздравил победителей первого чемпионата Лиги боевого самбо в Сочи. Глава государства отметил, что самбо является зрелищным и динамичным спортом, созданном из лучших элементов национальных видов борьбы народов СССР.



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