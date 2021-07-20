 

Путин поблагодарил Алиева за компромиссные решения по Карабаху

20.07.2021, 19:52, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле поблагодарил главу Азербайджана Ильхама Алиева за нахождение компромиссных решений по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

«Разумеется, одним из самых важных вопросов остается вопрос урегулирования ситуации в регионе. Знаю, что вы уделяете ему, разумеется, большое внимание, значение. И хочу вас поблагодарить за то, что находятся компромиссные решения», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам Путина, «они всегда самые сложные. Но если мы хотим, а мы все хотим урегулирования, то должны идти по этому пути. До сих пор нам удавалось это делать».

Напомним, 10 ноября прошлого года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.

Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша. 

В июле в Кремле состоялась встреча Путина и исполняющего обязанности премьера Армении Никола Пашиняна, на которой они сверят часы с целью активизации двусторонних отношений. Российский лидер поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении с результатами выборов.

Пашинян в свою очередь рассказал, что после размещения российских миротворцев ситуация в Нагорном Карабахе стабильная, но время от времени возникают очаги нестабильности. Кроме того, он пожаловался Путину на обстановку на границе с Азербайджаном.



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