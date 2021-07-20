Зеленский заявил, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью французскому журналу Politique Internationale, что НАТО и Евросоюзу следует пригласить Украину в свои ряды.

«Мы не должны бесконечно оставаться в прихожей. Настал момент, чтобы эти две организации перешли на более высокую скорость и пригласили нас к ним присоединиться». Зеленский выразил надежду, что «Франция поддержит эти чаяния», – приводит его слова ТАСС. «Если мы принадлежим к одной семье, то мы должны жить вместе», – считает Зеленский.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников выразил мнение, что страна вступит в ЕС и НАТО ровно тогда, когда станет равным партнером для участников этих организаций.