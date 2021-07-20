 

“Классный парень”, “На папу очень похож”. Тина Кароль показала видео с сыном Вениамином

20.07.2021, 19:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Так как Instagram­-сторис хранит видео лишь ограниченное время, полный ролик был продублирован на фанатской страничке певицы в Instagram­. На видео Кароль спрашивает, что он читает, сын показывает ей толстую книгу на английском языке о художнике и изобретателе Леонардо да Винчи.

Видео уже просмотрели больше 11 тыс. раз. В комментариях поклонники 36-летней артистки восхищаются умом и воспитанностью ее сына.

“Очень воспитанный и умный мальчик, гордость мамы”, – написала irish_vasilyeva.

“Очень понравился Веня, очень классный парень”, – оставила комментарий sunriseirina777.

“На папу очень похож”, – заметила bianca_guccii.

 

View this post on Instagram

A post shared by Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina)

Контекст:

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – певица, ведущая и тренер шоу “Голос країни” на канале “1+1”. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году певица представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место.

В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной. В дискографии певицы восемь студийных альбомов, последний из которых под названием “Красиво” вышел в апреле 2021 года.

Тина Кароль воспитывает сына сына Вениамина (2008). Он – единственный сын артистки. Его отец, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.04 / Более 70 мировых деятелей культуры призвали Путина допустить к Навальному врачей

19.06 / Очевидцы рассказали о «пугающем» самолете L-410 в Кузбассе

18.02 / Гривна продолжает дорожать относительно евро

10.04 / Искусственный интеллект обучают скептически относиться к показаниям датчиков

23.07 / В Полтаве вооруженный угонщик авто взял в заложники начальника департамента уголовного розыска

07.12 / Бомбардировщики США стали чаще появляться у границ РФ на Балтике

30.03 / Путин поручил проработать вопрос о продлении сроков пребывания в РФ детей иностранцев

20.05 / “Перелетал границу на низкой высоте”. В СБУ сообщили об изъятии у контрабандистов вертолета

25.06 / Трамп заявил о «недостаточности» военных расходов стран НАТО на уровне 2% от ВВП

28.02 / Сотрудники посольства Вьетнама в РФ привились «Спутником V»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика