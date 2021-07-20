МОК впервые в истории изменил олимпийский девиз “Быстрее, выше, сильнее”

В прежний девиз “Быстрее, выше, сильнее” добавили слово “communis” (“вместе”), отметило Reuters. Теперь олимпийский девиз будет звучать так: “Быстрее, выше, сильнее – вместе” (Citius, altius, fortius – communis).

Глава МОК Томас Бах сказал, что девиз следует адаптировать к реалиям современности. В МОК захотели сделать особый акцент на солидарности”, уточнило агентство.

Новый девиз предложил Бах в марте этого года, сообщается на сайте Олимпийских игр. В апреле МОК во время онлайн-заседания одобрил идею изменить девиз.

Первый вариант девиза Олимпийских игр “Быстрее, выше, сильнее” утвердили в 1894 году, за два года до первой летней Олимпиады.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 23 июля – 8 августа 2021 года.

Правительство Японии решило не допускать иностранных зрителей на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио из-за пандемии еще в марте, в июле меры ужесточили – зрителей на соревнования решили не допустить вообще.

Кроме того, оргкомитет Олимпийских игр отказался от эстафеты олимпийского огня в Токио.

Всего в Играх примут участие около 11 тыс. спортсменов. Часть спортсменов решила не участвовать в соревнованиях из эпидемиологических соображений.

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