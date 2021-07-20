 

МОК впервые в истории изменил олимпийский девиз “Быстрее, выше, сильнее”

20.07.2021, 19:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В прежний девиз “Быстрее, выше, сильнее” добавили слово “communis” (“вместе”), отметило Reuters. Теперь олимпийский девиз будет звучать так: “Быстрее, выше, сильнее – вместе” (Citius, altius, fortius – communis).

Глава МОК Томас Бах сказал, что девиз следует адаптировать к реалиям современности. В МОК захотели сделать особый акцент на солидарности”, уточнило агентство.

Новый девиз предложил Бах в марте этого года, сообщается на сайте Олимпийских игр. В апреле МОК во время онлайн-заседания одобрил идею изменить девиз. 

Первый вариант девиза Олимпийских игр “Быстрее, выше, сильнее” утвердили в 1894 году, за два года до первой летней Олимпиады. 

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 23 июля – 8 августа 2021 года.

Правительство Японии решило не допускать иностранных зрителей на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио из-за пандемии еще в марте, в июле меры ужесточили – зрителей на соревнования решили не допустить вообще. 

Кроме того, оргкомитет Олимпийских игр отказался от эстафеты олимпийского огня в Токио.

Всего в Играх примут участие около 11 тыс. спортсменов. Часть спортсменов решила не участвовать в соревнованиях из эпидемиологических соображений.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.09 / В авиакатастрофе Ан-26 на Украине погибли 20 человек

15.09 / Минфин предложил расширить госпрограмму софинансирования ипотеки для многодетных

04.03 / Российский дипломат заявил о перегруппировке сил Киевом в Донбассе

25.06 / Создана уникальная противопожарная система

16.08 / Адвокат не поддержал предложение Трампа помиловать Сноудена

14.01 / ВОЗ предсказала более тяжелый год пандемии коронавируса

18.10 / Hill – в США рэпера, хваставшегося незаконно нажитым богатством, арестовали за мошенничество

17.03 / Заочно арестованный в РФ банкир получил политическое убежище на Украине

02.02 / Украина, Грузия и Молдова попросили ЕС углубить интеграцию

13.07 / В США указали на несерьезный подход к Китаю по теме разоружения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика