Нацбанк вводит в оборот монету “Маяки Украины”. На ней изображены Евпаторийский и маяк на мысе Меганом

“В Украине, которая расположена на пересечении торговых путей Восточной Европы и Средиземноморского бассейна и имеет более 2500 км морского побережья, насчитываются десятки маяков, каждый из которых имеет собственное имя, историю и форму. Маяки не только выполняют функцию обеспечения судоходства, они вляется достоянием национального культурного наследия Украины”, – отметили в релизе.

Монета из нейзильбера выпущена тиражом 35 тыс. экземпляров, ее масса – 16,5 г.

На аверсе монеты изображен малый герб Украины, на фоне стилизованных волн – карта страны.

На реверсе на фоне лимба компаса изображены маяки и их названия: Станислав-Аджигольский, Змеиный, Евпаторийский, Меганомский, Ильинский и Бирючий.

Фото: bank.gov.ua

Евпаторийский и Меганомский маяки находятся в оккупированном Россией Крыму.

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