 

Из-за гроз реки на западе Украины могут выйти из берегов – ГСЧС

20.07.2021, 18:44, Новости дня
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Во Львовской области ожидается повышение уровня воды на 0,5–2,5 м, в Стрыйском районе возможно частичное затопление приречной инфраструктуры. В Ивано-Франковской области также ожидается повышение уровня воды до 2,5 м, что может привести к подтоплению некоторых населенных пунктов.

Также повышение уровня воды, но в меньшей степени, прогнозируют в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой и Закарпатской областях. Там может затопить сельскохозяйственные угодья.

В местах выпадения сильных осадков возможно подтопление пониженных участков, в горных районах существует угроза схода селевых потоков и оползней, предупредили в ГСЧС.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/6180770311940817

21 июля синоптики обещают грозы не только на западе, но практически по всей территории Украины.

Контекст:

10 июля в Закарпатской области из-за сильных дождей затопило дома и дороги. В пресс-центре ГСЧС сообщили, что в регионе за день выпало около 55 мм осадков, что составляет 42% от месячной нормы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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