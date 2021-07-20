 

Перейти к европейской модели регулирования энергорынка Украине может помочь приход западных инвесторов – D.Trading

20.07.2021, 18:44, Новости дня
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“Украинский рынок электроэнергии реорганизовывается и обновляется, однако главное остается неизменным: стиль регулирования в энергетике. Рынок электроэнергии традиционно является самым зарегулированным рынком в Украине”, – заявил он.

Маляр отметил, что D.Trading выступает за либерализацию и реформы, направленные на развитие конкурентного рынка, и чем больше смелых западных инвесторов будет заходить в Украину с амбициозными проектами, тем более проевропейским будет вектор регулирования.

“Присоединение к ENTSO-e, которое запланировано на 2023 год, должно было бы в этом помочь. Но организационная и экономическая модель рынка Украины до сих пор не синхронизирована с европейской. Мощные европейские игроки минимизируют участие на рынке Украины”, – убежден он.

Маляр перечислил шаги, которые, по его мнению, помогут стране двигаться в этом направлении: приведение цен на электроэнергию к экономически обоснованному уровню, что даст возможность покупать газ и уголь по рыночным ценам и значительно улучшит прогнозируемость рынка, повышение культуры исполнения обязательств по договорам на поставку электроэнергии, угля, газа, а также стабилизация нормативной база рынка, которая сейчас каждую неделю меняется.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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