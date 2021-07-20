Призыв в армию в Украине могут отменить с 2023 года – Корниенко

“С принятием законопроекта о национальном сопротивлении в целом постепенно это все будет воплощаться. Базовые изменения – это вопрос нескольких лет. Может, в следующем году какие-то вещи мы успеем сделать. До конца каденции должны успеть в целом. [Отмена призыва] возможна уже с 2023 года. Также будет реформа военкомата. Эти все реформы ожидаются, так как они связаны с планом членства в НАТО. Военная реформа будет проходить дальше постоянно”, – отметил Корниенко.

Контекст:

Весенний призыв этого года начался в Украине 1 апреля в соответствии с указом президента Украины Владимира Зеленского. Согласно документу, еще один призыв проведут в октябре – декабре.

Начальник отдела комплектования штаба командования Сухопутных войск ВСУ Николай Качаненко рассказал “АрмияInform”, что в 2021 году на срочную военную службу планируют призвать около 32 тыс. человек, на 2 тыс. больше, чем в 2020 году.

Призыву на срочную службу в Украине несколько лет подлежали мужчины в возрасте от 20 до 27 лет. Но 16 января 2020 года Зеленский подписал указ №13/2020 о призыве на срочную службу мужчин с 18 лет. 18–19-летних призывников отправляют в части только по желанию.

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