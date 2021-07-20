 

В Киеве на таможне разоблачили схему хищения средств на более чем 6,5 млн грн – Офис генпрокурора

20.07.2021, 16:06, Новости дня
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“Сообщено о подозрении главному государственному инспектору таможенного поста “Столичный” Киевской таможни Гостаможслужбы по факту злоупотребления служебным положением (ст. 364 УК Украины)”,- говорится в сообщении.

По данным следствия, в сентябре-ноябре 2020 года чиновник, осуществляя таможенный контроль, подтверждал правомерность определения кодов, по которым они не подлежали обложению акцизным налогом.

Однако, согласно нормам налогового законодательства, ввозимые нефтепродукты необходимо было классифицировать по коду, который предусматривает начисление акцизного налога.

В ходе досудебного расследования зафиксировано 26 эпизодов противоправной деятельности, в результате чего государственный бюджет недополучил акцизного налога и НДС на общую сумму более 6,5 млн грн.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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