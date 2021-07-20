Зюганов: Убирать Грудинина из предвыборного списка в Госдуму никто не будет
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Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Павел Грудинин идет на выборы, «никто из списка его убирать не будет».
«По поводу очередных инсинуаций вокруг П.Н. Грудинина. Официально заявляю: Грудинин идет на выборы, и никто его из списка убирать не будет. У нас есть кандидаты, мы их утвердили, мы с ними идем на выборы, и помешать нам не удастся никому. И ничьё недовольство нас не волнует», – написал он в Twitter.
Ранее в федеральную часть списка КПРФ на выборы в Госдуму вошли 345 кандидатов. В списке по одномандатным округам числятся 225 кандидатов. Общефедеральную часть списка возглавил председатель партии Геннадий Зюганов, за ним следуют Светлана Савицкая и Павел Грудинин.
Выборы в Госдуму в РФ пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов страны и 39 региональных парламентов.
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