Зюганов: Убирать Грудинина из предвыборного списка в Госдуму никто не будет

Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Павел Грудинин идет на выборы, «никто из списка его убирать не будет».

«По поводу очередных инсинуаций вокруг П.Н. Грудинина. Официально заявляю: Грудинин идет на выборы, и никто его из списка убирать не будет. У нас есть кандидаты, мы их утвердили, мы с ними идем на выборы, и помешать нам не удастся никому. И ничьё недовольство нас не волнует», – написал он в Twitter.

Ранее в федеральную часть списка КПРФ на выборы в Госдуму вошли 345 кандидатов. В списке по одномандатным округам числятся 225 кандидатов. Общефедеральную часть списка возглавил председатель партии Геннадий Зюганов, за ним следуют Светлана Савицкая и Павел Грудинин.

Выборы в Госдуму в РФ пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов страны и 39 региональных парламентов.