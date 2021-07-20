 

“Утро после дня рождения в пять лет выглядит вот так”. Елена Кравец показала своих двойняшек. Фото

20.07.2021, 15:12, Новости дня
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Фотографии с празднования 44-летняя артистка разместила на следующий день у себя в Instagram-сторис. Последний снимок Кравец подписала: “Утро после дня рождения в пять лет выглядит вот так, если что…”.

фотогалерея
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Скриншот: elenakravetsof / Instagram


Скриншот: elenakravetsof / Instagram


Скриншот: elenakravetsof / Instagram


Скриншот: elenakravetsof / Instagram


Скриншот: elenakravetsof / Instagram

Контекст:

Елена Кравец (до замужества – Маляшенко) родилась в 1977 году в городе Кривой Рог. С 2000 года является актрисой студии “Квартал 95”.

Актриса замужем за Сергеем Кравцом. Раньше он был исполнительным продюсером студии “Квартал 95”, а сейчас является продюсером ShootGroup Production. Пара поженилась в 2002 году, воспитывает троих детей: дочь Марию (2003) и двойняшек Ивана и Екатерину (2016).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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