“Утро после дня рождения в пять лет выглядит вот так”. Елена Кравец показала своих двойняшек. Фото
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Фотографии с празднования 44-летняя артистка разместила на следующий день у себя в Instagram-сторис. Последний снимок Кравец подписала: “Утро после дня рождения в пять лет выглядит вот так, если что…”.
фотогалерея
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Скриншот: elenakravetsof / Instagram
Скриншот: elenakravetsof / Instagram
Скриншот: elenakravetsof / Instagram
Скриншот: elenakravetsof / Instagram
Скриншот: elenakravetsof / Instagram
Контекст:
Елена Кравец (до замужества – Маляшенко) родилась в 1977 году в городе Кривой Рог. С 2000 года является актрисой студии “Квартал 95”.
Актриса замужем за Сергеем Кравцом. Раньше он был исполнительным продюсером студии “Квартал 95”, а сейчас является продюсером ShootGroup Production. Пара поженилась в 2002 году, воспитывает троих детей: дочь Марию (2003) и двойняшек Ивана и Екатерину (2016).
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