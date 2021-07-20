 

В Беларуси заморозили банковский счет Белорусской ассоциации журналистов

20.07.2021, 15:12, Новости дня
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Решение о заморозке принял Следственный комитет страны. При это замораживаются не только платежи, но и пополнение счета.

Заморозка последовала за обысками в офисе ассоциации, прошедшими 14 июля. Силовики тогда выломали двери в офис, обыскали его и опечатали. У сотрудников ассоциации сейчас нет доступа к печати и уставным документам организации.

Кроме ассоциации журналистов обыски также проходили у десятка правозащитных организаций (среди них и центр “Весна”), которые помогали пострадавшим от преследования властей за участие в митингах.

В последующие несколько дней силовики массово проводили обыски у журналистов и редакций независимых СМИ. Ассоциация журналистов писала о 63 обысках за 10 дней. Также силовики массово задерживали журналистов оппозиционных изданий – “Наша Ніва”, TUT.BY, TAM.BY, “Белсат”, “Радыё Свабода”, Tribuna, “Наша гiсторыя” и других.

Контекст:

С прошлого года в Беларуси продолжается политический кризис, связанный с выборами президента. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала).

По данным правозащитного центра “Весна”, с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. По состоянию на 20 июля в Беларуси признаны политическими заключенными 570 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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