 

Исполняющий обязанности главы минобороны Армении ушел в отставку

20.07.2021, 15:04, Новости дня
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Исполняющий обязанности министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян ушел в отставку, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Да, Вагаршак Арутюнян оставил занимаемую должность», – сообщили в министерстве ТАСС.

Там не стали уточнять причину такого решения.

20 июня в Армении прошли внеочередные выборы в парламент. В них участвовали 25 партий и блоков. По данным ЦИК, явка составила 49,4%. Конституционное большинство и право сформировать правительство получила партия «Гражданский договор», лидером которой является и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян. Он заявил, что политический кризис в Армении, начавшийся 9 ноября 2020 года, завершен, можно приступить к нормальной работе.



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