 

“Вечернее море особенное”. Пономарев показал селфи с сыном на фоне морского заката

20.07.2021, 14:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Вечернее море особенное. Мы традиционно приветствуем его каждый день. Невероятные впечатления каждый день”, – подписал он фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Пономарьов Олександр (@ponomaryovoleksandr)

Контекст:

Александр Пономарев – младший родился в 2007 году. Его мать – вторая жена певца Виктория Мартынюк. Пономарев-старший и Мартынюк поженились летом 2006 года. На тот момент Виктория была студенткой Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Пара рассталась в 2012 году. Пономарев признался, что причиной развода стал ультиматум со стороны жены – она предложила ему сделать выбор между ней и его дочерью Евгенией (1998), матерью которой является бывшая гражданская жена Пономарева, продюсер Алена Мозговая. Дочь Мозговой от предыдущих отношений Зою (1994) Пономарев также считает своей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.01 / Судья возмутился поведением участников процесса по делу Голунова

06.08 / “Мы сражаемся за то, чему нет цены во всем мире, – за Родину”. Зеленский на Донбассе наградил украинских военных

26.09 / Euronews – власти ЕС обвиняют в ущемлении гражданских прав и свобод в борьбе с COVID-19

26.09 / На Украине назвали вероятную причину катастрофы Ан-26

25.09 / В Совфеде решили инициировать санкции против сенаторов США

08.07 / Генпрокуратура подсчитала убытки РФ от таяния вечной мерзлоты

04.01 / В Киеве полный переход на электронный билет снова перенесли. Названа новая дата

27.02 / Подозреваемого в избиениях ярославской ИК-1 отправили под домашний арест

20.01 / Никитюк рассказала, сколько метров у нее квартира

28.03 / В Украине за сутки подтвердили почти 12 тыс. новых случаев COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика