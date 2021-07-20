“Вечернее море особенное”. Пономарев показал селфи с сыном на фоне морского заката

“Вечернее море особенное. Мы традиционно приветствуем его каждый день. Невероятные впечатления каждый день”, – подписал он фото.

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Публикация от Пономарьов Олександр (@ponomaryovoleksandr)

Контекст:

Александр Пономарев – младший родился в 2007 году. Его мать – вторая жена певца Виктория Мартынюк. Пономарев-старший и Мартынюк поженились летом 2006 года. На тот момент Виктория была студенткой Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Пара рассталась в 2012 году. Пономарев признался, что причиной развода стал ультиматум со стороны жены – она предложила ему сделать выбор между ней и его дочерью Евгенией (1998), матерью которой является бывшая гражданская жена Пономарева, продюсер Алена Мозговая. Дочь Мозговой от предыдущих отношений Зою (1994) Пономарев также считает своей.

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