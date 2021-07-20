 

В Минздраве назвали опасные симптомы после прививки от COVID-19

20.07.2021, 11:28, Новости дня
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Высокая температура после прививки от COVID-19, сохраняющаяся больше двух дней, может говорить о том, что человек заразился коронавирусом до или во время вакцинации, предупредила главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.

«Привившимся следует обязательно обратиться к медикам, если лихорадка и температура выше 40 градусов сохраняются более двух дней», – отметила она в беседе с «Ura.ru». 

По ее словам, пациент мог заболеть COVID-19 до или во время периода вакцинации. Врач добавила, что если плохое самочувствие сопровождается проблемами с дыханием, быстрым сердцебиением, судорогами или крапивницей, следует также обратиться за помощью.

Также она отметила, что неприятные ощущения в месте прививки могут сигнализировать о воспалительной реакции на введение препарата.

Российские врачи считают, что неприятные ощущение в руке после прививки от коронавируса связаны с тем, что концентрация препарата в месте введения вызывает реакцию кожи и мышц. Также во время укола медик может задеть нервное окончание, и это тоже вызывает болезненные ощущения.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что некоторые россияне в ходе вакцинации от коронавируса получают лишь первую дозу препарата, а на вторую стадию не являются, в итоге иммунный ответ у них не будет сформирован в достаточной степени. 



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