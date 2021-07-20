“Цифры делают достижение Кабмина посмешищем”. В “Нашем крае” заявили, что пенсии выросли на 1,45%, а инфляция – на 9,5%

“Пожилым украинцам увеличили пенсию на сумму, за которую можно приобрести чуть больше килограмма гречки. Или на 1,45%. Однако Госстат показывает цифры, которые делают это достижение посмешищем. Инфляция достигла 9,5%, а тарифы выросли втрое. И это не предел – уже заявлено, что осенью тарифы вырастут от 40 до 70% – в зависимости от города”, – сказал политик.

Он добавил, что ответственность за рост тарифов Кабмин переложил на местные власти, но у тех нет возможности повлиять на цены.

“Созданный правительством “рынок газа” полностью ориентирован на европейскую стоимость голубого топлива. А она, как всем известно, сейчас в спокойный сезон уже бьет все рекорды. Из-за инструкций от “Нафтогаза”, местные теплогенерирующие компании поставлены в тупик. Отныне они должны осуществлять предоплату за газ, а за малейшие нарушения будут получать неподъемные штрафы. Поэтому местные власти не смогут снизить тарифы, как бы они не хотели этого”, – заявил Мазурчак.

Политик убежден, что повышение цен на коммунальные услуги усилит кризисные явления в отрасли.

“Более высокие тарифы неизбежно приведут к росту долгов населения. И это в то время, когда у тепловиков не будет действенных механизмов для их урегулирования. В результате в украинских домах тепло может просто исчезнуть, потому что газ никто не будет поставлять в долг”, – прогнозирует он.

В “Нашем крае” отметили, что правительство должно сбалансировать расходы и доходы украинцев.

“Наш край” продолжает настаивать на том, что для спасения украинцев от нищеты и замерзания в отопительный сезон нужно наращивать добычу отечественного газа. Собственное голубое топливо – это не только спасение от долговой петли, но и усиление энергетической независимости и безопасности Украины. Это особенно актуально на фоне сокращения транзита российского газа по территории Украины. Напомним, что в Киеве коммунальное предприятие “Киевтеплоэнерго” анонсировало повышение тарифов на тепло и горячую воду на 40-45%. Рост тарифов в Полтаве ожидается на уровне 36%, в Кременчуге Полтавской области – на 53%, в Одессе – на 56%, в Староконстантинове Хмельницкой области – на 63%, в Тернополе – на 70%. Но лидером по удорожанию стоимости отопления пока остаются Черновцы – там ожидается рост на 75%”, – сказано в заявлении политической силы.

Контекст:

В мае Кабмин Украины отказался от регулирования цен на газ и решил не продлевать действие специальных обязательств по продаже газа производителям тепловой энергии.

Это решение правительства последовало за резким увеличением тарифов на распределение газа. С начала января 2021 года они выросли почти в два раза, до 2 грн за 1 м³ против 1,2 грн в прошлом году. Кроме того, с января в Украине повысились тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний был установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал), а также подорожала стоимость природного газа.

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