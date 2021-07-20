 

“О, боже”. Украинский дизайнер полностью разделся в Португалии. Фото

20.07.2021, 10:42, Новости дня
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Дизайнер прикрыл гениталии листком. Его фото он также разместил в своей публикации, совместив с камнем и двумя бананами. Он отметил, что съемки проходили в окрестностях Прайя-ду-Гаражау (Португалия). 

“О, боже”, – отреагировали на снимок фолловеры дизайнера.

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Публикация от ЖАН ГРИЦФЕЛЬДТ (@jeangritsfeldt)

Контекст:

Показ первой коллекции дизайнера Жана Грицфельдта состоялся в 2012 году в рамках Ukrainian Fashion Week.

Грицфельдт известен как организатор показов на самых необычных площадках. В частности, в 2018 году он устроил показ на льду.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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