“О, боже”. Украинский дизайнер полностью разделся в Португалии. Фото
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Дизайнер прикрыл гениталии листком. Его фото он также разместил в своей публикации, совместив с камнем и двумя бананами. Он отметил, что съемки проходили в окрестностях Прайя-ду-Гаражау (Португалия).
“О, боже”, – отреагировали на снимок фолловеры дизайнера.
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Контекст:
Показ первой коллекции дизайнера Жана Грицфельдта состоялся в 2012 году в рамках Ukrainian Fashion Week.
Грицфельдт известен как организатор показов на самых необычных площадках. В частности, в 2018 году он устроил показ на льду.
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