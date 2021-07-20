 

“Отпадно”, “Прям похудевшая, посвежевшая”. Волочкова показала сразу несколько фото шпагата в лосинах

20.07.2021, 9:48, Новости дня
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“Вот в таких красивых спортивных обновочках я теперь”, – написала она.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Подписчики отреагировали на пост.

“Отпадно”, – написала mamaolivii.

“Прям похудевшая, посвежевшая”, – заявила svetlana_seidalieva.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет.

Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у нее есть дочь Ариадна (2005).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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