 

В Украине за сутки COVID-прививку получили 81 тыс. человек. Больше всего – в Киеве

20.07.2021, 8:54, Новости дня
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Первую дозу вакцины за прошедшие сутки получили 50 267 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 30 748 человек.

Вакцинацию проводили силами 583 мобильных бригад по иммунизации, 1394 пунктов прививок и 50 центров вакцинации.

Наибольшее количество прививок по 19 июля 2021 было проведено в Киеве – 14 944. Столица также рекордсмен по общему число прививок с начала прививочной кампании – 612 834.

Всего с начала кампании по вакцинации сделано 4 179 663 прививки. Вакцинировано – 2 717 790 человек, из них получили первую дозу – 2 717 788, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 1 461 875 (из них два человека получили первую дозу за рубежом).

Инфографика: vaccination.covid19.gov.ua
Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

За первое полугодие 2021 года в Украину было поставлено 5,1 млн доз вакцин от коронавируса, сообщало Министерство финансов.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозировал глава Минздрава.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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