“Лучшие ноги “Квартала”. Да и вся лучшая”, “Секси-девушка”. Актриса студии “Квартал 95” снялась в купальнике
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“Тем временем”, – написала она.
Сопонару позировала на борту яхты.
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“Секси-девушка”, – прокомментировал подписчик official_viktor_semenov.
“Лучшие ноги “Квартала”. Да и вся, в принципе, лучшая”, – отметил romanidze79.
Контекст:
Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.
Она участвовала в комедийных проектах “Країна У”, “Однажды под Полтавой”, “Лига Смеха”, “Игры приколов”. Является актрисой проекта студии “Квартал 95” – “Женского квартала”. Это развлекательный телепроект, который выходит на “1+1”. Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.
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