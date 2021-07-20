 

“Лучшие ноги “Квартала”. Да и вся лучшая”, “Секси-девушка”. Актриса студии “Квартал 95” снялась в купальнике

20.07.2021, 8:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Тем временем”, – написала она.

Сопонару позировала на борту яхты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Irina Soponaru (@irinasoponaru)

“Секси-девушка”, – прокомментировал подписчик official_viktor_semenov.

“Лучшие ноги “Квартала”. Да и вся, в принципе, лучшая”, – отметил romanidze79.

Контекст:

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах “Країна У”, “Однажды под Полтавой”, “Лига Смеха”, “Игры приколов”. Является актрисой проекта студии “Квартал 95” – “Женского квартала”. Это развлекательный телепроект, который выходит на “1+1”. Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.06 / Арахамия рассказал, когда может состояться следующее заседание СНБО

24.09 / Болгария выслала двух российских дипломатов

26.02 / Обвиняемого в мошенничестве доктора Блюма задержали в Испании

22.07 / Под Петербургом на Неве загорелась яхта

07.08 / Компания Infiniti осенью представит новый купе-кроссовер Infiniti QX55

02.06 / “Ничего святого”. “Укрпошта” продала здание церкви

14.07 / Украина стала лидером по закупкам продукции малого и среднего бизнеса Крыма

27.07 / Стало известно об использовании Facebook украинского сайта для проверки фейковых публикаций

08.10 / В пустыне Гоби обнаружен ранее неизвестный вид беззубых динозавров

18.10 / Президент Мексики о задержании в США бывшего министра обороны: Несомненно, это было мафиозное правительство

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика