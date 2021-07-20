Порошенко заявил, что через год Крым будет «украинским»

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20.07.2021, 8:46, Новости дня
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Бывший президент Украины Петр Порошенко пообещал за год отобрать Крым у России. Об этом он сообщил в обращении к крымским татарам и всем украинским мусульманам по случаю праздника Курбан-байрам.

«Верю, что совместными усилиями мы обязательно одолеем агрессора и вернем Крым домой», – написал он в Facebook.

По словам экс-президента, уже через год Крым будет отмечать этот праздник в составе Украины. «И скоро в украинском Крыму коренной крымскотатарский народ свободно отметит Курбан-байрам. В следующем году – в Бахчисарае! Крым – это Украина!» – заключил Порошенко.

Ранее Верховная рада окончательно приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма, – крымские татары, караимы и крымчаки. Закон инициировал Владимир Зеленский, в парламенте его поддержали 325 депутатов. Документ еще должен подписать президент. 



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