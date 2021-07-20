 

Нефть подорожала после падения на 6% в понедельник

20.07.2021, 8:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром вышли в небольшой плюс в рамках коррекции после падения в понедельник сразу на 6%.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,12% – до 68,7 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI подорожали на 0,26% – до 66,52 доллара за баррель, августовские фьючерсы на WTI поднялись на 0,15% – до 66,52 доллара, передает РИА «Новости».

В понедельник на сырьевых и фондовых рынках наблюдалась масштабная волатильность. Нефтяные цены упали с 73 и 71 доллара за баррель Brent и WTI примерно до 69 и 67 долларов за баррель соответственно. Падение было связано с решениями ОПЕК+ и коронавирусными рисками.

ОПЕК+ в выходные договорился продлить соглашение об ограничении добычи нефти до конца 2022 года и ежемесячно с августа 2021 года увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.

Основные опасения по коронавирусу сейчас связаны с распространением в мире нового, более заразного штамма «дельта». При этом в Великобритании с понедельника были сняты все карантинные ограничения, а в Токио с 23 июля по 8 августа пройдет Олимпиада. Инвесторов беспокоят перспективы восстановления экономики и нефтяного спроса в условиях продолжения пандемии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.08 / Дорожное полотно на западе Москвы просело при проведении земляных работ

22.06 / В Николаевской области произошло ДТП с участием четырех машин, есть погибшие и пострадавшие

18.04 / ВОЗ заявила о тревожной ситуации с коронавирусом в мире

01.07 / Участки для голосования по Конституции РФ открылись на Украине

30.08 / В РФ подтвердили 4,9 тыс. новых случаев коронавируса

10.03 / США без устали бомбят другие страны, но с некоторых пор об этом молчат

10.11 / США подошли к очередной мрачной отметке — 10 млн случаев COVID-19

01.08 / Скончался комбат “Украинской добровольческой армии” Гергерт

16.10 / Американский теннисист сбежал из России после выявления у него COVID-19

03.07 / В Финляндии опровергли слухи о якобы радиации из России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика