 

Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

20.07.2021, 8:46, Новости дня
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Президент Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам.

«Этот древний праздник, корни которого уходят в глубь веков, обращает верующих к истокам и ценностям ислама, призывает к милосердию, справедливости и благочестию, бережному и сердечному отношению к окружающим. Эти высокие гуманистические, нравственные идеалы, лежащие в основе всех мировых религий, служат мощной объединяющей силой, способствуют укреплению межнационального согласия в обществе и сохранению культурного многообразия, самобытных традиций нашего народа», – передает официальный сайт Кремля текст поздравления.



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