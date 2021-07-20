Во Франции объявили о начале четвертой волны эпидемии COVID-19

Он также добавил, что на островах Реюньон и Мартиника чрезвычайное положение в области здравоохранения продлено до 30 сентября.

Кроме того, с 16 по 18 июля в стране ежедневно подтверждали более 10 тыс. случаев COVID-19: 16 июля – 10 908, 17-го – 10 949, 18-го – 12 532, отмечает Reuters. Агентство уточняет, что причиной резкого скачка случаев COVID-19 в распространении в стране штамма “Дельта”.

Однако министерство здравоохранения Франции заявило, что 12 532 новых случая заболевания, зарегистрированных в воскресенье, включают данные, не были опубликованы накануне.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным минздрава Франции, в стране подтвердили 5,9 млн случаев COVID-19, умерли 111,5 тыс. человек. За последние сутки заболели 4151 человек.

12 июля президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением, в котором объявил об обязательной вакцинации против коронавируса для всех сотрудников больниц, домов престарелых и учреждений для людей с инвалидностью до 15 сентября.

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