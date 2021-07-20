 

J&J и дистрибьюторы решили выплатить 26 млрд долларов по «опиоидному делу»

20.07.2021, 7:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Компания Johnson & Johnson и три дистрибьютора продукции готовятся объявить об условиях урегулирования тысяч судебных исков по «опиоидному делу», компенсация составит 26 млрд долларов, информирует Bloomberg со ссылкой на источники.

Компании обвиняются в кризисе в системе здравоохранения и в провоцировании «эпидемии» употребления обезболивающих, передает РИА «Новости».

Региональные власти заявляют, что «опиоидная эпидемия» унесла 500 тыс. жизней за последние 20 лет. Чиновники заявляют, что были вынуждены потратить миллиарды из-за последствий приема обезболивающих и передозировок. Лекарства-опиаты с большим отрывом лидируют в списке наиболее опасных по числу жертв наркотиков.

Как сообщают анонимные источники Bloomberg, после нескольких лет закрытых переговоров с пятью штатами компании готовы в среду объявить об их завершении. Соглашение, помимо J&J, включает McKesson Corp., Cardinal Health Inc. и AmerisourceBergen Corp., утверждает издание. Вероятно, сделку подпишут более 40 штатов.

McKesson, Cardinal Health и AmerisourceBergen в своих документах указали, что планируют выплатить 21 млрд долларов, а J&J заплатит 5 млрд долларов.

Напомним, в конце октября 2017 года президент США Дональд Трамп объявил ЧС в связи с массовыми передозировками опиоидами. Ранее Трамп заявил, что число смертей, вызванное употреблением опиоидов (обезболивающих препаратов), достигло в США уровня эпидемии. В октябре 2019 года Johnson&Johnson согласилась выплатить во внесудебном порядке по 10 млн долларов двум округам в штате Огайо из-за «опиоидного кризиса».

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, виновникам катастрофы удавалось находиться в тени вплоть до последнего времени. Речь идет не о наркобаронах, а об уважаемых членах общества, пожертвовавших здоровьем нации ради сверхприбылей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.06 / Кулеба: Коренные народы Украины – это крымские татары, крымчаки, караимы. Россияне – национальное меньшинство

12.08 / Вертолет ВВС Израиля уронил ракету на молочную ферму возле сектора Газа

27.08 / Российские десантники приняли участие в учениях под Брестом

01.05 / Новые процессоры Ryzen 5000 почему-то не будут работать на старых системных платах

09.02 / Спиной к телекамерам – Нетаньяху снова предстал перед судом по делу о коррупции

27.09 / Карабах опроверг захват Азербайджаном ряда населенных пунктов

31.07 / В РФ подтвердили 5,5 тыс. новых случаев коронавируса

22.07 / Назначена дата суда над россиянином Винником во Франции

19.06 / Путин предложил выделить дополнительные средства на очистку рек

13.08 / На китайском рынке обнаружили следы коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика