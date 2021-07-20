SpaceX испытала двигатели для ракеты для полетов на Марс

Компания SpaceX провела статические испытания двигателей ракеты-носителя Super Heavy, которая, как ожидается, будет выводить космический корабль Starship на околоземную орбиту для дальнейшего полета на Марс.

«Первый статический тест ускорителя на Super Heavy», – передает ТАСС сообщение пресс-службы компании.

Ранее Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что считает Международную космическую станцию важным проектом, но призвал не задерживаться на околоземной орбите и направить силы на освоение Луны и Марса.