 

SpaceX испытала двигатели для ракеты для полетов на Марс

20.07.2021, 7:52, Новости дня
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Компания SpaceX провела статические испытания двигателей ракеты-носителя Super Heavy, которая, как ожидается, будет выводить космический корабль Starship на околоземную орбиту для дальнейшего полета на Марс.

«Первый статический тест ускорителя на Super Heavy», – передает ТАСС сообщение пресс-службы компании.

Ранее Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что считает Международную космическую станцию важным проектом, но призвал не задерживаться на околоземной орбите и направить силы на освоение Луны и Марса.



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