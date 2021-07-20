В правительстве спрогнозировали повышение средней ипотечной ставки

Средняя ипотечная ставка по итогам текущего года вырастет по сравнению с прошлогодним показателем из-за удорожания льготной ипотеки и повышения ключевой ставки, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Если ставка Центробанка сейчас 5,5%, то к ней для расчета ипотечной ставки еще добавляется 1,5-2,5 процентных пункта. Но в силу того, что в первые полгода у нас была достаточно невысокая ставка, то среднегодовая по стране по итогам года будет выше 7%. Если мы в прошлом году ушли на показатель 7%, и даже где-то 6,5% у нас было в отдельных регионах, то сейчас, конечно, ставка немного повысится», – сказал Хуснуллин, передает ТАСС.

Он также сообщил, что выдача ипотеки в 2021 году в РФ вырастет до 4,8 трлн рублей. «Считаю, что в текущем году будет выдано около 1,8-1,9 млн ипотечных кредитов на 4,6-4,8 трлн рублей. В результате количество выданных кредитов будет примерно сопоставимо с рекордным уровнем предыдущего года, а общая сумма превысит его на 4-8%», – сказал он.

При этом Хуснуллин отметил, что правительство ищет способы замедлить рост цен на жилье. «У нас сейчас задача: пытаться минимизировать рост цен на жилье, потому что пошла очень серьезная мировая инфляция. В мире стройка подорожала на 15%, и это означает, что импортная составляющая подорожает в валютном исчислении. Кроме того, у нас еще свои инфляционные процессы, потому что у нас у самих инфляция сейчас уже выше 6%. Это все сильно давит на цены на жилье. Мы этого очень опасаемся, видим в этом огромные риски», – сказал Хуснуллин.

По его словам, правительство сейчас смотрит, какие меры необходимо принять для поддержки отрасли. При этом вице-премьер добавил, что в стране вдвое выросло количество выданных разрешений на строительство, что означает скорое увеличение объема предложения на рынке.

Согласно данным ЦБ, средневзвешенная ипотечная ставка по итогам декабря 2020 года составила 7,36%. В 2020 году в РФ было выдано 1,7 млн ипотечных кредитов на сумму почти 4,3 трлн рублей – рекордный показатель за всю историю ипотечного рынка. Объем выданной ипотеки вырос в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом, а количество кредитов увеличилось на 35%.

В понедельник президент Владимир Путин заявил, что правительство вместе с Центробанком до конца года должно проработать программу ипотеки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Вице-премьер Марат Хуснуллин в свою очередь отметил, что ипотечный продукт для ИЖС запустят до конца года.