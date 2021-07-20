Арестович объяснил свои слова о возможном “развороте Украины на Восток”

“Я всегда был сторонником того, что не стоит судить по заголовкам. Потому что они в современном мире – яркие обертки. Я не говорил о развороте. Я говорил, что мы перебалансируем наши интересы, если они будут сданы”, – пояснил Арестович.

По его словам, на Западе есть разные силы, но союзниками Украины являются те, кто считает, что президента РФ Владимира Путина не удастся настроить на сдерживание Китая.

Также Арестович добавил, что имел в виду изучение опыта стран Востока, а именно Китая, который имеет большой опыт в решении цивилизационных проблем.

“Если Китай строит госпиталь за 10 часов в условиях эпидемии COVID-19 и много энергетических станций, является одной из наиболее развитых стран в области искусственного интеллекта – нам интересен этот опыт? Как и опыт Вьетнама, Турции, Азербайджана. Речь не о развороте, а об изучении опыта”, – подытожил спикер ТКГ.

Контекст:

15 июля Арестович заявил, что “часть Запада настолько серьезно озабочена проблемой Китая, что готова договориться с Россией

18 июля спикер украинской делегации отметил, что Украина может “развернуться” с Запада на Восток в борьбе за свои национальные интересы. “Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов или значительной их доли, то мы развернемся на Восток и так перебалансируем нашу позицию”, – говорил он.

В Министерстве иностранных дел в ответ на эти заявления сказали, что Украина не будет пересматривать геополитический вектор, государство стремится к членству в ЕС и НАТО.

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