Зеленский поздравил с днем рождения Вахтанга Кикабидзе

Президент Украины Владимир Зеленский, посетивший Грузию в понедельник, поздравил с 83-м днем рождения известного актера и исполнителя Вахтанга Кикабидзе.

«Не только для Грузии, а для миллионов человек Вахтанг Кикабидзе ценен, – сказал Зеленский. – Он энергичен и является для нас источником оптимизма», – передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Президент Украины сказал об этом в Батуми, где вместе с президентами Грузии и Молдавии подписал декларацию о стремлении в ЕС.

Примечательно, что Кикабидзе, являющийся другом экс-президента Михаила Саакашвили, находится в жесткой оппозиции к властям Грузии. Прошлой осенью он возглавил партийный список оппозиционного "Единого национального движения" на выборах в парламент страны.

Ранее Зеленский, прибывший в понедельник в Батуми для участия в международной конференции «Сила притяжения Европейского союза и трансформация региона», незамедлительно направился к грузино-абхазской границе, которую Тбилиси после войны-2008 называет «линией российской оккупации».