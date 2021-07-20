 

Вирусолог: Британия опрометчиво сняла антиковидные ограничения

20.07.2021, 3:56, Новости дня
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Ситуация с уровнем заболеваемости коронавирусом в Британии плохая, снятие ограничений слишком опрометчиво, рассказал газете ВЗГЛЯД вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Британия, действительно, бьет антирекорды по заболеваемости. С одной стороны, пошел этот штамм «дельта». Уже примерно месяца полтора, как там принесло много этого вируса, заболеваемость очень высокая», – рассказал Альтштейн.

Также он добавил, что в стране «практически сняли все ограничения». «Они надеются на то, что теперь можно рассматривать эту болезнь, как легкую. Но мне кажется, это слишком опрометчиво. Ситуация в целом плохая», – заключил вирусолог.

Напомним, на территории Англии с понедельника прекращают действовать введенные британским правительством из-за пандемии COVID-19 законодательные ограничения. Между тем в Британии в последние дни выявляют около 50 тыс. случаев заражения в сутки, что соответствует пику второй волны эпидемии.



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